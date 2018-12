El primer pacto mundial para la migración nace con carencias

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas (ONU) fue aprobado ayer por los más de 150 países que asisten a la conferencia intergubernamental organizada en la ciudad marroquí de Marraquech. El acuerdo quedó reflejado en un documento que muchos no suscriben porque no asistieron a la cita. Este es el caso de Estados Unidos, Israel, Australia, Chile, Hungría, Austria, Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Bulgaria. Todos ellos son receptores de grandes flujos migratorios. Las ausencias, pues, debilitan sobremanera la envergadura del acuerdo. El pacto acuerda gestionar las migraciones desde una visión, sobre todo, humanista. Prevalece la seguridad de la persona por encima del interés de proteger la frontera, la identidad o el estado. El inmigrante es una víctima y no fuente de riesgo o amenaza. «Debemos garantizar la circulación de los inmigrantes de una manera ordenada y segura para evitar más dramas y caos» , señaló el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien abrió la conferencia recordando a los más de 60.000 inmigrantes muertos en los últimos 18 años.

En el marco del encuentro de Marraquech, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la próxima aprobación en España de un Plan de Ciudadanía e Integración para cohesionar más a la sociedad ante el fenómeno migratorio, así como un fondo específico para la integración de los inmigrantes. Sánchez aprovechó su participación en la cumbre para sellar el compromiso de España con el pacto global migratorio y garantizar que su Ejecutivo seguirá adoptando medidas ante un asunto que, dijo, debe ser afrontado de forma conjunta por la comunidad internacional. La aprobación del pacto se hizo por aclamación durante la sesión plenaria presidida por Guterres, la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, y Naser Burita, el ministro de Exteriores de Marruecos, país anfitrión de la conferencia.

Quince jefes de Estado, ocho primeros ministros y numerosos cancilleres y responsables participan en este encuentro que dura dos días, ayer y hoy. Para responder a las reticencias despertadas, todos los oradores insistieron en que la soberanía de los estados no se verá de ningún modo disminuida y recalcaron que la migración plantea problemas globales y, en consecuencia, requiere también soluciones globales.

«Esta es una fuente de vergüenza colectiva», denunció categórico Guterres, antes de desmontar punto por punto las ideas mal asentadas sobre el fenómeno migratorio que ha motivado una mala percepción en general sobre los movimientos de población africanos y ha alimentado discursos xenófobos. «Falso», dijo, en relación a la idea de que los países desarrollados no necesitan a los inmigrantes teniendo en cuenta que en el mundo desarrollado la «natalidad cae» en picado y paralelamente la esperanza de vida crece. Todos los firmantes apostaron por la «multilateralidad» y la «solidaridad».