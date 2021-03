La primera ministra de Nueva Zelanda pide a la población "delatar" a quienes se salten las restricciones

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha instado este lunes a la población a "delatar" a todos aquellos que violen las medidas de restricción impuestas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus.

Ardern, que se ha mostrado visiblemente frustrada en una rueda de prensa, ha asegurado que las violaciones de las medidas que llevaron al cierre de la ciudad de Auckland por segunda vez en un mes son "intolerables".

En este sentido, ha acusado a aquellos que se han visto implicados en el último brote registrado de ignorar las instrucciones de las autoridades sobre la necesidad de aislarse. "Esos individuos tendrán que enfrentarse al juicio de todo el país, hay consecuencias, sin duda", ha dicho.

Medidas de cuarentena

Aunque Nueva Zelanda, con una población de 5 millones de personas, ha registrado únicamente 26 muertos por el coronavirus, la primera ministra ha insistido en la importancia de delatarse unos a otros. "Si para salir de la crisis hay que delatar a un familiar y amigo por no seguir las normas debemos hacerlo. Con delicadeza, pero hacerlo", ha manifestado.

Las palabras de Ardern llegan después de que se impusieran medidas de cuarentena en Auckland, según informaciones del diario 'The New Zealand Herald'. Así, ha lamentado que "todos están pagando" por las acciones de unos pocos.