Los problemas de los Boeing 737 Max alteran los viajes de verano

La cascada de efectos de los problemas de seguridad de los aviones 737 Max de Boeing involucrados en dos siniestros fatales en el último año que han dejado 346 víctimas mortales sigue creciendo y va a sentirse con fuerza este verano. American Airlines ha sido la última aerolínea en anunciar, este domingo, que prolonga por tercera vez la cancelación de vuelos con esos modelos de avión, ahora hasta al menos el 19 de agosto. Otras aerolíneas también han anunciado ya que no reanudarán el uso de los 737 Max hasta ese mes y hay analistas que estiman que fuera de Estados Unidos, incluyendo en Europa, las cancelaciones pueden prolongarse aún más.

Las catástrofes de Lion Air en Indonesia en octubre del año pasado y de Ethiopian Airlines este abril pusieron en evidencia problemas comunes en el software de los Boeing 737 Max, así como fallos en la regulación y supervisión de la seguridad aérea. Aunque la compañía estadounidense ha prometido que pronto tendrá lista la corrección de ese software y de otros problemas adicionales descubiertos tras los dos siniestros y estima que podrá completar también el necesario entrenamiento a los pilotos, no ha marcado una fecha exacta para completar el proceso. Este, además, requerirá de la aprobación de reguladores globales y, según explicaba esta semana The Wall Street Journal, los 737 Max quizá no vuelvan a ser usados en vuelos comerciales hasta septiembre.

Con la flota global de ese modelo de aeronaves en tierra las aerolíneas están recurriendo al uso de aviones más antiguos y menos eficientes en términos de uso de combustible y, también, a la cancelación de vuelos. Y aunque porcentualmente las cifras no son extremadamente significativas, se disparan los quebraderos de cabeza para los pasajeros en la temporada de verano.

CANCELACIONES DE VUELO

En el caso de American Airlines, por ejemplo, se cancelan 115 vuelos al día, que representan un 1,5% de su total y la compañía ha explicado que prefiere posponer la fecha de posible retorno para no tener que verse obligada más adelante a cancelar vuelos agendados. Southwest, la compañía estadounidense que tiene la mayor flota de 737 Max y que esta semana fijó el 5 de agosto como posible fecha para volver a usarlos, también ha cancelado unos 160 vuelos diarios, lo que afecta al 4% de sus pasajeros, a los que ahora ofrece la posibilidad de reservar un nuevo billete sin cambiarles la tarifa.

Los pilotos, mientras, aplauden la cautela. El capitán Dennis Tajer, portavoz del sindicato de profesionales que trabajan para American Airlines, ha asegurado, por ejemplo, que en las negociaciones con la aerolínea se les ha garantizado que no se acelerará el retorno de los 737 Max por motivos económicos. Nuestros relojes están parados y los calendarios en los cajones. No nos interesa el reloj. Nos interesa que las cosas se hagan bien, ha dicho Tajer.