Protestas en México por la inacción del Gobierno ante el feminicidio

El asesinato de la pequeña Fátima, de 7 años de edad, ha avivado todavía más en México si cabe las protestas por los feminicidios. Decenas de mujeres se han concentrado hoy frente al Palacio Nacional, en el zócalo de la Ciudad de México, para exigir justicia en los recientes asesinatos de mujeres acontecidos en el país y criticar las medidas tomadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y las autoridades. Con pintadas como "AMLO feminicida" y la lectura de un manifiesto, las mujeres pintaron al menos unos 80 metros de la fachada de Palacio Nacional. "Tienes el poder, eres el presidente, demuestra que te importamos", gritó una de las manifestantes pidiendo a las autoridades que cuiden a las mujeres porque las "están matando".

"No a la policía, me cuidan mis amigas", ha sido una de las proclamas. "Violan mujeres, protegen monumentos", han entonado pocos después. Una de las manifestantes ha explicado a los medios que las mujeres viven "con miedo todo el tiempo" en el país y que están "enojadas" con las autoridades. Especialmente con la jefe de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, porque pese a ser mujer no las defiende, ha dicho la joven.

El cadáver de Fátima apareció el pasado domingo con signos de tortura en una bolsa de plástico. La familia no fue capaz de reconocerla, por lo que se tuvo que hacer una identificación genética. La muerte de Fátima se suma a la conmoción generada por el caso de Ingrid Escamilla, de 25 años, que apenas una semana antes fue asesinada, desollada y mutilada por su pareja y cuyas imágenes fueron difundidas por redes sociales por los propios policías que respondieron a la alerta.

RAZÓN DE GÉNERO

AMLO ha atribuido a la "decadencia" del modelo neoliberal casos como el de Fátima. El presidente mexicano ha achacado este grado de "descomposición social" a las políticas neoliberales porque "son crímenes que tienen que ver con problemas sociales" para cuya solución se requiere "bienestar material y bienestar del alma". "Se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal", ha afirmado. Por su parte, la ministra de Interior, Olga Sánchez Cordero, ha prometido trabajar por "una vida libre de violencia para que ninguna niña o mujer viva con miedo".

Los asesinatos de Fátima e Ingrid han coincidido con la propuesta del fiscal general, Alejandro Gertz, de eliminar el delito de feminicidio porque, según argumenta, su redacción actual dificulta su prueba. Su intención es rebajarlo a un homicidio agravado por razón de género. Sin embargo, López Obrador, ya lo ha descartado.