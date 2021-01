Las protestas de los republicanos obligan a suspender la vacunación en Guantánamo

El Pentágono anunció el sábado que suspendía un plan vacunar contra covid-19 a prisioneros en Guantánamo, tras una controversia provocada por los problemas para entregar vacunas al personal médico y los estadounidenses de mayor edad.

"Ningún prisionero de Guantánamo ha sido vacunado", dijo en Twitter el portavoz del Pentágono, John Kirby. "Estamos suspendiendo el plan, mientras revisamos los protocolos. Seguimos comprometidos con nuestras obligaciones de proteger a nuestras tropas", añadió.

La base de la marina estadounidense en Guantánamo, Cuba, alberga a detenidos en la "guerra contra el terrorismo", incluyendo Jalid Cheij Mohamed, uno de los líderes de Al Qaida y presunto cerebro detrás de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La prisión militar alberga a otros cuarenta detenidos, incluyendo 26 considerados demasiado peligrosos para ser liberados, pero los procedimientos legales se eternizan debido a la complejidad de sus casos.

El Departamento de Defensa anunció en la semana a medios estadounidenses que ofrecería vacunas a sus detenidos, para ser administradas "de manera voluntaria". Legisladores estadounidenses pronto se declararon indignados, incluyendo el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

"El presidente Biden nos dijo que tendría un plan para derrotar al virus desde el primer día. Lo que nunca nos dijo es que sería entregarle vacunas a terroristas antes que a la mayoría de los estadounidenses", dijo en Twitter.

