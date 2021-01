¿Puede el 'impeachment' impedir que Trump se presente otra vez?

Bajo el título El impeachment no puede evitar que Trump se presente otra vez, dos profesores de Derecho analizan en The Washington Post los motivos por los que el juicio político al presidente republicano no evitaría que optara por segunda vez a la presidencia de EEUU. Los planes demócratas de deshacerse de Trump a través de un juicio político no funcionarán por dos motivos, según los profesores Bruce Ackerman, de la Yale Law School, y Gerard Magliocca, de la Universidad de Indiana. "El impeachment es solamente un herramienta para ser utilizada contra el presidente mientras se mantiene en el cargo", argumentan para añadir: "Está concebido para proteger al país, no para castigar al que comete la ofensa".

Sin embargo, añaden, no deben cesar los esfuerzos para prevenir que el presidente republicano vuelva al cargo. Hacen, a continuación, mención de una provisión constitucional menos conocida que puede servir para lograr el objetivo son distorsionar la Constitución. Concretamente, hacen referencia a la sección tercera de la 14 enmienda prohibiría a Trump optar a cualquier otro cargo federal si "se descubre que ha participado en una insurrección o rebelión contra la Constitución" de EEUU. Este objetivo, según los expertos, podría ser conseguido con una mayoría simple en las dos Cámaras, al contrario del impeachment, que necesita la mayoría de dos tercios.

En el caso de optar por la 14 enmienda, añaden los profesores, el Congreso simplemente necesitaría declarar que Trump participó en una insurrección al instigar el asalto al Capitolio de Washington. Solo sería susceptible de dejar en papel mojado la deshabilitación con dos tercios de cada Cámara.

Una sombra para Biden

Para la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el impeachment es la única vía para descabalgar a Trump de la política. Pero el juicio político, señalan los expertos, no puede empezar hasta el 20 o 21 de enero y, por lo tanto, ensombrecería el inicio de la Administración Biden. Además, crearía el ambiente propicio para dividir todavía más el país cuando el nuevo presidente demócrata ha explicado que pretende totalmente lo contrario.