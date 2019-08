Putin avisa a Washington del potencial nuclear ruso

El presidente ruso, Vladímir Putin, hizo ayer una advertencia explícita a EEUU ante su salida del Tratado de Misiles de Medio y Corto Alcance (INF). En un comunicado difundido por el Kremlin, el mandatario repasó el arsenal más moderno del que dispone Rusia para hacer frente a un hipotético rearme estadounidense mientras desarrolla cohetes aún más poderosos: «Tenemos los misiles de lanzamiento aéreo Kinzhal y X-101, el misil naval Kalibr, y otros futuros sistemas de armas, incluyendo el misil hipersónico Tsirkón».

«El desmantelamiento con un pretexto artificial de uno de los tratados de control de armas más importantes crea grandes complicaciones para las cuestiones internacionales y trae serios riesgos para todos», señaló Putin. El pasado 2 de agosto dejó de tener efecto el acuerdo que firmaron en 1987 Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov.

Hace seis meses, en febrero, EEUU inició el procedimiento para su salida acusando a Rusia de desarrollar un cohete que teóricamente tiene un alcance dentro de la prohibición del tratado, entre 500 y 5.000 kilómetros, por lo que no permitiría responder a tiempo en caso de ataque. Sin embargo, Moscú exhibió el misil Novator 9M729 afirmando que solo alcanza un radio 480 kilómetros.

«Quiero enfatizar que toda la responsabilidad de lo ocurrido recae en EEUU», subrayó ayer el líder ruso, que llamó a reanudar las negociaciones para garantizar la estabilidad y la seguridad muncial. Moscú siempre ha acusado a Washington de haber roto el equilibrio nuclear en el 2002 con el escudo antimisiles, y en reiteradas ocasiones ha denunciado la violación del tratado por los norteamericanos al desplegar en Rumanía y Polonia cohetes Aegis, limitados hasta ahora a navíos de guerra. Asimismo, también asegura que el uso de drones cerca de sus fronteras supone una escalada de tensión porque los radares desconocen si portan cargas nucleares.

«He instruido a los Ministerios de Defensa y Exteriores, y al Servicio de Inteligencia, a monitorear de la forma más exhaustiva posible los pasos dados por EEUU para desarrollar, producir y desplegar misiles de corto y medio alcance», anunció Putin, quien declaró que si el kremlin obtiene información fiable de ello, «Rusia no tendrá otra opción que hacer un esfuerzo a escala total para crear misiles similares».

LOS COMPROMISOS / No obstante, el presidente ruso prometió que su país «mantendrá unilateralmente sus compromisos asumidos y solo actuará cuando deba responder», puntualizando que los misiles no serán desplegados mientras los estadounidenses no hagan lo mismo.

Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso instó a la Casa Blanca a extender el tratado START más allá de su final en el 2021. Serguéi Riabkov advirtió de que el final del pacto que frena la proliferación nuclear sería un golpe aún peor para la seguridad del mundo.

Putin advirtió de que Moscú «no está satisfecha con las declaraciones pacifistas huecas de los colegas estadounidenses y sus socios», aunque abogó por «un diálogo sin ambigüedades».