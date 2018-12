Putin no se cree que EEUU retire totalmente las tropas de Siria

No era ningún secreto que el anuncio de la retirada de las tropas de EEUU del norte de Siria realizado el pasado miércoles por el presidente de EEUU, Donald Trump, satisface plenamente a Rusia, potencia que aspira a que su aliado, el régimen de Bashar el Asad, recupere el control de todo el territorio nacional. Pero por si aún quedaban dudas, su homólogo en Moscú, Vladímir Putin, certificó ayer en una multitudinaria rueda de prensa la complacencia del Kremlin acerca de la decisión norteamericana, aunque también manifestó su desconfianza de que esta se acabe materializando algún día.

«Si EEUU ha decidido retirar sus tropas de Siria, entonces es el paso correcto. ¿Es necesaria la presencia de tropas estadounidenses allí? Yo creo que no», se respondió el propio mandatario ruso. Para Moscú, que cuenta con una base naval en Tartus y otra aérea en Khmeimim, todas las fuerzas extranjeras que combaten en el país árabe sin que haya mediado una invitación de Damasco o una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU son «ilegítimas». Pero dicho esto, Putin cuestionó que lo anunciado por Trump se culmine con éxito, recordando casos anteriores de retiradas anunciadas a bombo y platillo pero nunca rematadas. «En cuanto al repliegue de las Fuerzas de EEUU, yo no sé lo que es eso. EEUU está presente en, digamos, Afganistán ¿durante cuánto tiempo? 17 años; y casi cada año dicen que van a sacar sus tropas, pero de momento están allí», valoró. Lejos de sosegar las voces que acusan a Trump de connivencia con Rusia, el anuncio realizado por el líder de la Casa Blanca avivará aún más dichas sospechas. Senadores de su propio partido, como Lindsey Graham o Marco Rubio, criticaron la medida con duras palabras, mientras algunos miembros del estamento militar mostraban su disconformidad con una medida unilateral que supone una merma de la influencia estadounidense en la región frente a potencias como Irán o la propia Rusia, además de una «traición» a los aliados kurdos, sobre los que recayó hace un par de años el peso de la lucha contra el Estado Islámico. La cita anual del líder del Kremlin con los reporteros ha tenido su habitual componente colorista y de show, con decenas de asistentes acreditados aspirando a atraer la atención del mandatario con los más diversos métodos: pancartas, carteles, manos levantadas, gritos.... Y como viene siendo tradición, las cuestiones que centraron el interés de los reporteros extranjeros se referían al actual clima de confrontación entre Occidente y Moscú, que ha vivido recientemente otro episodio en un juzgado estadounidense, donde compareció la rusa Maria Bútina para declararse culpable de delito de intentar influir en la política estadounidense hacia su país. Putin aseguró que la detenida no trabajaba para ninguno de «los órganos del Estado» (en una referencia al espionaje) aunque admitió que no era «indiferente» a lo que le pudiera suceder y dijo que desestimará cualquier autoacusación de Bútina. Sobre la tensión entre Occidente y Moscú, Putin agitó de nuevo el fantasma de una «guerra nuclear», un peligro que no debe ser «subestimado», dijo.