¿Qué necesita cada candidato para ganar las elecciones de EEUU?

El recuento de votos en EEUU se está haciendo larguísimo y el resultado está siendo muy ajustado. Dependerá todo de lo que ocurre en los estados en los que este jueves se siguen contando papeletas: Arizona, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia?

¿Qué necesitan Donald Trump y Joe Biden para ganar las elecciones? En estos momentos, Biden tiene ventaja con 253 votos electorales (necesita solo 17 más para llegar a los 270 que le darían la llave de la Casa Blanca), mientras que Trump tiene 214 votos electorales.

¿Qué necesita Biden para ganar?

A Biden le bastaría ganar en dos de los cuatro estados en liza (Arizona, Nevada, Georgia o Carolina del Norte) o solamente ganar en Pensilvania. De momento, con el escrutinio aún en marcha y el resultado ajustadísimo, lleva ventaja en Nevada y Arizona. En Georgia hay empate.

¿Qué necesita Trump para ganar?

Trump necesita ganar en tres estados en liza (Arizona, Nevada, Georgia o Carolina del Norte) y, además, vencer en Pensilvania. En Pensilvania y Carolina del Norte lleva ligera ventaja, pero va por detrás en Arizona y Nevada.

#Election2020: This chart explains which states each candidate would have to win in order to win the election.



Insider is delivering results via @DecisionDeskHQ



(Credit: @GraphicsInsider, @BBCNews, Getty Images) pic.twitter.com/2h2WQvSPwZ