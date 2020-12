Las redes bromean con la vacunación de un anciano llamado William Shakespeare

William Shakespeare de Warwickshire en Inglaterra fue una de las primeras personas en recibir la vacuna covid-19 recientemente aprobada tras varios éxitos en ensayos clínicos.

El hombre de 81 años recibió la inyección en el Hospital Universitario de Coventry el martes, a 32 kilómetros de Stratford-Upon-Avon, el lugar de nacimiento de su tocayo, el mayor dramaturgo y poeta de Inglaterra.

La foto de Shakespeare siendo vacunado ha inspirado a los usuarios de Twitter, que bromearon "La domesticación de la gripe", "Los dos caballeros del Corona" y multitud de otros juegos de palabras como estos:

📸: William Shakespeare, 81, becomes the second person to receive the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, at University Hospital Coventry, England. https://t.co/EHlbqidz4W pic.twitter.com/1M1fbVDw6h