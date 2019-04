El Reino Unido borra del pasaporte la mención 'Unión Europea'

Los pasaportes británicos no entienden de negociaciones ni de alargar plazos para llevar a cabo una salida ordenada de la Unión Europea. Las autoridades británicas ya han empezado a expedir los nuevos documentos que presentan un diseño diferente, esta vez sin que aparezcan en la tapa principal las palabras Unión Europea. Los primeros pasaportes se entregaron el 30 de marzo, un día después de la fecha prevista inicialmente para que entrara en vigor el 'brexit'.

"Querida agencia de Pasaportes. Todavía pertenecemos a la UE Por qué no lo refleja mi nuevo pasaporte?", ha tuiteado con cierto enfado la ciudadana británica Susan Hindle Barone, una de las primeras en recibir el pasaporte con el nuevo diseño. "Es el primer signo tangible de que nos vamos de la UE", ha añadido en otro mensaje.

Dear Passport Agency, @HM_Passport We’re still in the EU - Why doesn’t my new passport reflect that? https://t.co/Xyq4b1a3AH