Reino Unido ofrecerá un carnet a los vacunados de covid acreditando que han recibido la inmunización

La vacunación contra el covid-19 comienza este martes en medio centenar de hospitales del Reino Unido. Las personas mayores de 80 años, los trabajadores en residencias y el personal de la sanidad pública (NHS) más expuestos a un alto riesgo, serán los primeros en ser vacunos. Millones de británicos una vez inmunizados recibirán un carnet acreditando que han recibido la vacuna. En la tarjeta figura el nombre del paciente, de la vacuna recibida (de momento la de Pfizer BioNTech) y las fechas en que se administraron la primera y la segunda dosis. Un mensaje en el carnet recomienda llevarlo permanentemente en la cartera o el bolso, aunque no está claro que sea obligatorio. Diputados conservadores han pedido a Boris Johnson que aclare si restaurantes, pubs y otros establecimientos pueden negar la entrada a clientes que no muestren los pasaportes de inmunidad. El gobierno había negado que fuera a existirse la tarjeta de vacunación, que no lleva foto alguna y sería fácilmente falsificable.

Las autoridades británicas esperan poder administrar en torno a cuatro millones de dosis, para finales de diciembre, lo que equivaldría a dos millones de inmunizados. Algunos ambulatorios se convertirán en centros de vacunación a cargo de los médicos de familia a partir de la próxima semana. Los lugares masivos, como hipódromos, estadios de fútbol o centros de conferencias no comenzarán a funcionar hasta el próximo año. Será entonces cuando llegue al país la mayor parte de los 40 millones dosis adquirida por el gobierno británico. La vacuna, procedente de Bélgica, comenzó a ser almacenada a lo largo del fin de semana mientras se ultimaban las listas de quienes serán los primeros en recibir la invitación para ponérsela.

Esperar turno

Las autoridades piden paciencia a la población. Es importante que la gente espere a ser contactada por la NHS para que la vacunen. Es un proceso riguroso, a gran escala que ya está en marcha en todos los hospitales, con asociados locales, para identificar y contactar a la gente que está en primera línea, señaló Saffron Cordey directora ejecutiva del departamento de proveedores de la NHS. Queremos estar seguros de que el proceso discurre sin contratiempos en la medida de lo posible. El fármaco de Pfizer tiene una eficacia del 95% y ofrece una inmunidad de seis meses de inmunidad. El Reino Unido ha registrado hasta el momento una 61.245 muertos a causa del covid, con unos 17.000 nuevos infectados al día. El 99% del país está sometido a severas restricciones.