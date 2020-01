Reuven Rivlin, presidente de Israel: "Alemania no puede olvidar"

Alemania no puede olvidar. Este es uno de los mensajes que el presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha dejado este miércoles en el Bundestag. El Parlamento federal alemán ha conmemorado a las víctimas del nacionalsocialismo, que este año viene marcado por el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, el principal campo de exterminio construido por los nazis y centro fundamental del genocidio planificado y ejecutado por el régimen de Hitler en Europa.

Rivlin ha sido el invitado de honor de esta conmemoración en el acto. El presidente israelí y el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, viajaron juntos a Berlín desde Polonia, en donde acudieron a los actos de conmemoración celebrados el pasado lunes en el memorial de Auschwitz-Birkenau. Es la primera vez que los dos jefes de Estado, el de Alemania y el de Israel, participan y ofrecen un discurso en la tradicional conmemoración que se celebra cada enero en el Bundestag.

Nuevas formas de antisemitismo

Como ha venido ocurriendo en los actos conmemorativos de los últimos días, los oradores no han dejado pasar la ocasión para advertir de la actual ola nacionalista y ultraderechista que recorre Europa, y también de las nuevas formas de antisemitismo en el Viejo Continente y el resto del planeta. El racismo, el nacionalismo y las tendencias bélicas no se pueden repetir, ha dicho Rivlin, que ha subrayado además el papel de Berlín: Alemania no puede fracasar. Si los judíos no pueden vivir libremente en Alemania, en qué otra parte del mundo lo podrán hacer, se ha pregunta en voz alta Rivlin.

Me gustaría poder decirle a nuestro invitado que los alemanes hemos entendido lo ocurrido. Pero cómo voy a decírselo si el odio vuelve a extenderse, cuando el odio del nacionalismo vuelve a infiltrarse en debates, ha reflexionado, por su parte, Steinmeier sobre el momento que atraviesa Alemania, con un repunte del voto ultra la ultraderecha de Alternativa para Alemania es la tercera fuerza en el Bundestag y también de la violencia neonazi. Pensamos que los viejos fantasmas desaparecerían con el tiempo. Pero no: vuelven a aparecer bajo nuevos mantos.