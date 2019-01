Un Ronald McDonald crucificado genera un gran escándalo en Israel

Una obra de arte ha provocado tal escándalo en Israel que ha obligado a las autoridades a retirarla de la sala de exposición. La religión es intocable en Tierra Santa y a menudo surgen polémicas cuando el arte se atreve a desafiarla.En esta ocasión, la ofensa la ha causado la escultura McJesus de la artista finlandesa Jani Leinonen. La pieza representa a Ronald McDonald (el payaso símbolo de la cadena de hamburguesas McDonalds) crucificado como Jesucristo y que se exhibe junto a otras obras -algunas también controvertidas- en el marco de la exposición Bienes Sagrados, en el Museo de Arte de Haifa.El domingo pasado, las iglesias ortodoxa griega y católica griega de Haifa presentaron una solicitud ante un tribunal para obtener un mandato judicial para eliminar a "McJesus" y otras dos obras de arte de la exposición porque, según dijeron, mostraban a Jesús y María como objetos comerciales.Unas decenas de personas indignadas se concentraron ante el museo en una protesta que acabó con violencia y en la que se lanzó un pequeño artefacto explosivo contra el museo. Tres policías resultaron heridos.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Tras las múltiples quejas recibidas y una reunión con los líderes de las diferentes iglesias, la alcaldesa de Haifa, Einat Kalisch-Rotem, anunció ayer en un comunicado que el McJesus y otras dos piezas dejarán de exhibirse "tan pronto como sea posible". La exposición "Bienes Sagrados" se encuentra en una galería detrás de una cortina con un cartel que alerta a los visitantes de que las piezas no pretenden ser ofensivas y que señala: "respetaremos cualquier decisión de no visitar esta sala de exposiciones".Kalisch-Rotem afirmó que el museo cree en la libertad de expresión como fundamento de la democracia y a la vez se disculpó por "la angustia causada a la comunidad cristiana en Haifa y lamentó el daño físico y la violencia que la siguieron", en referencia a la protesta. Para añadir polémica a la exposición, esta semana la autora de las obras ha pedido al Museo de Arte de Haifa que las retirara porque apoya el movimiento de Boicot, Sanciones y Desinversión (BDS) contra Israel por ocupar los territorios palestinos. Leinonen explicó al diario 'Haaretz' que había contactado nuevamente con el museo para pedirles que retiraran sus obras, pero que aún no había recibido respuesta.

AMENAZAS DE LA MINISTRA DE CULTURA

Un abogado de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, Dan Yakir, indicó a 'Haaretz' que la decisión de la alcaldesa fue una "capitulación ante la violencia y un daño severo a la libertad de expresión artística. La alcaldesa, como la ministra de Cultura, no está autorizada para decidir qué se exhibe y qué no en el museo de la ciudad".La titular de Cultura, Miri Regev, solicitó al museo que retirara el McJesus la semana pasada y amenazó a sus responsables con recortarles los fondos públicos si no lo hacían, lo que provocó que la fiscal general Dina Zilber dijera que Regev no tiene autoridad legal para suprimir fondos estatales por esta cuestión.