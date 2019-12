Rusia fulmina el programa del presidente ucraniano por un chiste sobre Putin

Era una escena casi herética para la Rusia actual. Volodímir Zelenski, en su papel de inocente profesor devenido en presidente en la comedia 'Servidor del Pueblo', debía elegir un reloj de lujo para su nuevo cargo. Mientras una chica le abre un maletín repleto de caras monturas, un individuo trajeado le va enumerando las diferentes marcas, hasta detenerse en uno de la marca suiza Hublot. Entonces le invoca, en tono de misterio: "¿Sabes quién tiene un Hublot? Putin". Zelenski, a su vez, hace una pausa y responde a su interlocutor: "¿Putin, un Hublot?"

En ruso, la palabra Hublot suena similar a otra procedente del argot callejero que podría traducirse como "capullo". Para mayor descaro, "Putin capullo!" es un eslogan que ha venido repitiéndose en manifestaciones y estadios de fútbol de Ucrania en los últimos años como desafío al líder del Kremlin, a quien acusan de hostigar al Estado ucraniano.

La difusión en Rusia del programa televisivo que había encumbrado a Zelenski hasta la presidencia ucraniana se había acordado tras el reciente encuentro entre ambos presidentes en París, y se consideraba como un gesto, un síntoma del deshielo en las relaciones bilaterales. La corrosiva broma, sin embargo, acabó por arruinar el estreno. Debido a la diferencia horaria, las regiones del Lejano Oriente ruso pudieron ver el episodio completo gracias a que el chiste aún no habia sido apercibido por los censores. En Siberia Central, el episodio en cuestión apareció ya mutilado.

Censors only caught the Putin joke after it had begun being broadcast in the east of the country. And they wonder why the far east regions are least loyal to the president...

