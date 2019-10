Rusia y Turquía se reparten el norte de Siria tras el alto al fuego

Reparto territorial a la vieja usanza. Rusia y Turquía, las nuevas potencias emergentes en el norte de Siria tras la retirada de Estados Unidos, acordaron el martes en Sochi un detallado y salomónico plan de seguridad y despliegue de ejércitos que pondrá fin a la campaña militar turca en el vecino país y que intenta saciar las aspiraciones tanto de Moscú como de Ankara en el maltrecho país árabe.

Tras seis horas de reunión entre Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, ambas partes acordaron que fuerzas sirias y rusas se desplegarán a lo largo de toda la frontera norte turcosiria. Así las cosas, Moscú logra materializar algo que parecía imposible hacía tan solo una semana: que su aliado en Damasco, sin disparar un solo tiro, recupere el control sobre la amplia franja del territorio nacional en manos kurdas.

Turquía, por su parte, consigue la garantía de que las milicias kurdosirias, a las que Ankara considera como «terroristas» por su connivencia con grupos armados kurdos que actúan en el territorio vecino bajo soberanía turca, se retirarán a una distancia de 30 kilómetros del linde fronterizo. Además, Ankara obtiene para sus soldados la potestad de patrullar en una zona de 10 kilómetros en el interior de Siria –aunque sus pretensiones iniciales hablaban de 30 kilómetros–.

Para hacer llegar el mensaje a las milicias kurdas, ahora bajo la protección de Rusia y el régimen, el presidente Putin no se andó con lindezas diplomáticas: si no se marchan de la zona pactada, caerían «bajo la apisonadora del Ejército turco». Además, no quiso dejar pasar la ocasión que se le brindaba para arremeter contra la fiabilidad de EEUU como aliado: «Abandonó a los kurdos y, de hecho, los traicionó». Trump, por su parte, anunció que Turquía se ha comprometido a un «alto el fuego permanente», y que como consecuencia ha ordenado «levantar todas las sanciones» que impuso contra tres ministros del Ejecutivo de Erdogan.