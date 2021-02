Ryanair, censurada por su publicidad engañosa sobre las vacunas contra el coronavirus

La Agencia de Estándares de Publicidad británica (ASA, siglas en inglés) ha censurado este miércoles a Ryanair por publicar anuncios que considera "de mal gusto" e "irresponsables", pues presenta información engañosa sobre la campaña de vacunación contra el covid-19.

La aerolínea irlandesa de bajo coste ha presentado a finales del pasado diciembre y principios de enero una oferta de vuelos para el verano y en su publicidad indicaba que "las vacunas están llegando", al tiempo que animaba al consumidor a reservar billetes con el eslogan "jab and go" ("te vacunas y listo").

Ryanair ya retiró los anuncios la pasada semana, en previsión del informe negativo del regulador británico, pero ha reiterado que no está de acuerdo con sus conclusiones.

La ASA ha indicado este miércoles que había recibido más de 2.000 quejas de usuarios. Una de las quejas, en la que el regulador está de acuerdo, se refiere al hecho de que los anuncios de Ryanair dan a entender que la mayoría de la población del Reino Unido estará vacunada en primavera o verano y que ya podrá ir de vacaciones.

Además de "engañosa", la ASA también coincide en que la publicidad de la aerolínea es "irresponsable" y "de mal gusto", pero ha rechazado que pueda "trivializar" el impacto que está teniendo la pandemia de coronavirus en la población y que sea "ofensiva".

Falsa seguridad

"Los anuncios ofrecían a los consumidores, de manera engañosa, la seguridad de que estar vacunados contra el covid-19 les permitiría probablemente irse de vacaciones sin restricciones", ha asegurado la ASA en un comunicado.

Asimismo, ha reiterado la importancia que tiene que "todas las compañías de viajes" sean "más prudentes" ahora que existe "gran incertidumbre" sobre el "fin de las restricciones de los confinamientos", de manera que "no engañen o exageren demasiado" respecto a las expectativas vacacionales.

Un portavoz de Ryanair en el Reino Unido ha asegurado este miércoles que las conclusiones de la ASA "no se sostienen", ya que la campaña de vacunación lanzada por el Gobierno británico está siendo "exitosa". "No obstante y a pesar de que su decisión es infundada, Ryanair la acatará y no volverá a difundir los anuncios 'jab and go'", ha agregado la fuente.