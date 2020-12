El Sáhara, un territorio poscolonial sin estatus definido

El Sáhara occidental, antigua colonia española, es un territorio controlado por Marruecos pero reivindicado como soberano por los independentistas del Frente Polisario. Para la ONU, es uno de los 17 "territorios no autónomos" bajo supervisión del comité especial de descolonización de la ONU, a la espera de una solución definitiva. La descolonización fue interrumpida en 1975, cuando España, con Franco agonizante, abandonó el territorio en manos de Marruecos y Mauritania, tras la Marcha Verde de 350.000 marroquís sobre el territorio y conforme a los Acuerdos de Madrid, no válidos según el Derecho Internacional. En virtud de esos acuerdos, no reconocidos internacionalmente, España cedió a Marruecos el norte y el centro del territorio. El sur fue para Mauritania.

El Frente Polisario proclamó en 1976 la independencia creando la República Árabe Saharaui (RASD), reconocida hasta el momento por más de 80 países. Después de 16 años de guerra, el Polisario y Marruecos firmaron un alto el fuego en 1991 que los independentistas dieron por acabado hace algunas semanas, con una operación marroquí en el paso fronterizo de Guerguerat con Mauritania.

Soberanía no reconocida

Marruecos ocupa actualmente el 80% del territorio y le ofrece una larga autonomía bajo soberanía marroquí, que no está reconocida ni por Naciones Unidas ni hasta ayer por ningún país occidental. La RASD administra la región del este no controlada por Marruecos, la cual denomina Zona Libre.

Desde la firma de los acuerdos de paz de 1991, la ONU desplegó una misión en el Sahara (la Minurso) para la organización de un referéndum. Pero el diálogo se encuentra en punto muerto y sin registrar ningún avance desde hace año. En el 2019 dimitió el emisario especial del secretario general de la ONU sin que haya sido sustituido todavía. El estatus del Sahara Occidental constituye el gran contencioso entre los dos grandes pesos pesados de la región: Marruecos y Argelia.