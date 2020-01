Salen a la luz imágenes del cadáver de Epstein que arrojan dudas sobre su muerte

La cadena CBS ha hecho públicas unas fotografías realizadas justo tras la muerte el año pasado del multimillonario Jeffrey Epstein en su celda de una cárcel de Nueva York, donde se encontraba detenido a la espera de ser juzgado por tráfico sexual de menores, que siembran dudas sobre la causa de su muerte.

En las imágenes se puede ver el cadáver de Epstein tumbado sobre una cama, bocarriba, y con un collarín. Otra fotografía muestra el interior de la celda, con sábanas naranjas tiradas por el suelo y con las que supuestamente se suicidó, así como un colchón y múltiples objetos en el suelo, todo ello muy desordenado.

“I have never seen three fractures like this in a suicidal hanging.”



Dr. Michael Baden lays out the forensic reasons why he’s skeptical of the medical examiner’s ruling that Jeffrey Epstein killed himself. **This video contains graphic images.** https://t.co/LnSZA1bIB1 pic.twitter.com/J46XhGfGws