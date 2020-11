Sanders adelantó en una entrevista en octubre el escenario creado por Trump

El senador demócrata Bernie Sanders anticipó en una entrevista el pasado mes de octubre el escenario creado por el presidente Donald Trump esta madrugada, tras autoproclamarse vencedor de las elecciones presidenciales sin esperar a que haya acabado el escrutinio de todos los votos y pedir que se detenga el conteo.

El vaticinio de Sanders tuvo lugar en el programa de Jimmy Fallon en la NBC, 'The Tonight Show', emitido el 24 de octubre. El senador por el pequeño estado de Vermont mostró en un momento de la conversación su preocupación por que se contara "cada voto".

"Sospecho que vamos a tener una situación en estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y otros estados donde van a recibirse una cantidad enorme de votos por correo", empezó Sanders su argumento, acertando los tres estados que tienen actualmente la llave de la Casa Blanca.

thinking about this video of bernie sanders talking about mail-in votes pic.twitter.com/b6WpiIlwcs