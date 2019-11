La selección de fútbol chilena se solidariza con las protestas

La economía chilena volvió a dar muestras de lo mucho que le está afectando la crisis social, que en las calles vivió una jornada tranquila tras la fuerte agitación del día anterior y que vio aparecer a la selección de fútbol como nueva damnificada de esta situación, que ya va camino de su cuarta semana.

Los ciudadanos que se acercaron a la Plaza Italia de la capital chilena, epicentro de las protestas contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país, apenas superaron el centenar en su punto más álgido, nada comparable con la ajetreada jornada del martes, que terminó con varios actos de grave violencia.

Los efectos en diversos sectores

Esta calma será previsiblemente sacudida el jueves, para el que hay convocadas múltiples movilizaciones por el primer aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca, un comunero mapuche que fue asesinado de un disparo en la cabeza por un carabinero en la sureña región de La Araucanía.

Sí hubo movimiento en el mercado cambiario, en el que la cotización de la divisa chilena volvió a marcar mínimos históricos, cerrando en los 795,5 pesos por dólar y motivando la intervención del Banco Central de Chile (BCCh), que inyectó 4.000 millones de dólares para facilitar la liquidez del sistema financiero.

La crisis social que vive el país desde el pasado 18 de octubre, que hasta la fecha le ha costado la vida de al menos 20 personas, golpeó también esta jornada a la selección chilena de fútbol, tras el anuncio de los jugadores de no disputar el amistoso de la semana que viene ante Perú y la consecuente reacción de su director técnico, Reinaldo Rueda, que dejó caer que podría abandonar el cargo.

No hubo grandes novedades en el ámbito político, enfrascado en un debate sobre la mejor vía de alcanzar una nueva Constitución, algo que la ciudadanía reclama como base para construir un país más igualitario.

Inyección al mercado cambiario

La constante caída del valor del peso chileno frente al dólar llegó en los dos últimos días a cotas nunca antes vistas en el país, y tras la intervención verbal del BCCh en la jornada del martes, el emisor anunció la inyección de hasta 4.000 millones de dólares.

Se trata de un "programa preventivo" para "mitigar eventuales tensiones que pudieran producirse en los mercados financieros, al combinarse los acontecimientos sociales recientes con la menor liquidez que usualmente se observa en la última etapa del año", expresó el BCCh a través de un comunicado.

Estas medidas se implementarán a partir de este jueves y hasta el jueves 9 de enero del próximo año. El alza histórico del precio del dólar está afectando también a la bolsa, cuyo principal índice, el IPSA, registró el martes una caída del 3,6 %, su segundo mayor desplome desde el inicio de las protestas, y acumula desde el estallido de la crisis social un desplome acumulado del 12,5 %, lo que se traduce en una pérdida de 27.884 millones de dólares en capitalización bursátil.

El fútbol se paraliza

Los jugadores de la selección chilena de fútbol, completaron un entrenamiento para preparar el amistoso ante Perú en Lima previsto para el próximo 19 de noviembre, pero pocas horas después anunciaron mediante un comunicado su decisión de no jugar este encuentro en solidaridad con la situación que vive el país.

Esta noticia sorprendió a Rueda, quien no obstante dijo respetar a los jugadores y que como extranjero su posición ante la situación de Chile es neutral. Sin embargo, dejó caer que podría abandonar el timón de la selección ante situaciones de este tipo en la que no tiene a su disposición a los jugadores.

"Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir (...). Si la materia prima, que son los jugadores, no están disponibles por uno u otro factor, el espíritu de estar yo aquí se pierde", afirmó el técnico en una rueda de prensa. Además, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile anunció la suspensión de los partidos del campeonato local, que lleva sin disputarse desde que comenzará el este estallido social el pasado 18 de octubre.