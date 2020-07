Siberia registra de nuevo récord de calor este verano

Nuevo verano con récords de calor en Siberia. Según datos recabados por la Unión Europea, la región ártica del continente euroasiático ha registrado temperaturas cinco grados superiores a la media, generando, al igual que el pasado ejercicio, incendios forestales de grandes proporciones difíciles de controlar en una remota zona del planeta, de difícil acceso y escasamente habitada.

Durante una de estas calurosas jornadas en esta región de veranos cortos y frescos, concretamente en la localidad de Verkhoyansk, en la república de Sajá, se ha llegado a constatar una temperatura de 38 grados Celsius por encima del Círculo Polar Ártico. La Organización Meteorológica Mundial está investigando si se trata de la cota más elevada jamás anotada en el registro histórico.

"El clima está cambiando de forma más rápida en el Ártico, estamos constatando condiciones más calurosas y secas, condiciones ideales para los incendios forestales", ha declarado a Reuters Mark Parrington, miembro de 'Copernicus', el programa de la UE para la observación de los cambios en el planeta Tierra. A fecha del 6 de julio, la Agencia Forestal Rusa ha contabilizado un total de 246 incendios forestales en curso en la región, afectando a más de 140.000 hectáreas. Siete regiones rusas han declarado el estado de emergencia.

This is mighty river Kolyma covered with smoke from wildfires in the extreme north of Yakutia above the Arctic circle. Picture is taken from a ship outside Srednekolymsk. Picture @ Vera Salnitskaya https://t.co/28yiakwu8U pic.twitter.com/2ugEsLfcgs