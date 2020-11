Simpatizantes de Trump, ante un centro de votación de Arizona: "¡Contad los votos!"

Un grupo de simpatizantes del candidato republicano y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rodeado este miércoles un centro de votación en el condado de Maricopa, en el estado de Arizona, al grito de "¡contad los votos!".

En imágenes tomadas por un equipo de la cadena estadounidense CNN que se encontraban en el lugar, se ve a un grupo formado por varias decenas de personas, de las que varias irían armadas.

Dozens of supporters of President #Trump are protesting outside the #Maricopa County in #Arizona #election center chanting “count the votes” as workers inside tallied crucial mail-in #ballots from the swing state. pic.twitter.com/WGeTB410Ok