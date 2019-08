Sturgeon: "Es un día negro para la democracia del Reino Unido"

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó este miércoles que la intención del primer ministro, Boris Johnson, de cerrar el Parlamento británico para ejecutar una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo "pasará a la historia como un día negro para la democracia del Reino Unido".

Sturgeon respondió así al anuncio revelado por la BBC, según el cual Johnson pedirá a la reina Isabel II que suspenda las sesiones de la Cámara de los Comunes desde el 10 de septiembre, después de que esta reanude su actividad el próximo día 3.

"A menos que los parlamentarios se unan para detenerlo la próxima semana, hoy pasará a la historia como un día negro para la democracia del Reino Unido", escribió la líder escocesa en Twitter.

So it seems that Boris Johnson may actually be about to shut down Parliament to force through a no deal Brexit. Unless MPs come together to stop him next week, today will go down in history as a dark one indeed for UK democracy. https://t.co/68lFnEgiyr