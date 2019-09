El Supremo da luz verde a las restricciones al asilo de Trump

El Tribunal Supremo donde Donald Trump ha conseguido instalar una mayoría conservadora ha vuelto a darle una importante victoria en materia de inmigración. Este miércoles el Alto Tribunal ha decidido permitirle aplicar las restricciones al asilo que aprobó el 15 de julio y que menos de diez días después frenó un juez federal de San Francisco mientras se dirimían los retos legales a la medida. Así, mientras se resuelven esos casos en los tribunales inferiores, la Administración de Estados Unidos podrá empezar a negar el asilo a los inmigrantes que hayan pasado por otro país y no hayan solicitado la protección en su camino.

La decisión, que Trump calificó de gran victoria en un tuit, afectará especialmente a los centroamericanos, no mexicanos, que intentan llegar a Estados Unidos, pero también a africanos, asiáticos y otros latinoamericanos que suelen llegar a la frontera sur de EEUU y solicitar asilo.

BIG United States Supreme Court WIN for the Border on Asylum! https://t.co/9Ka00qK1Ob