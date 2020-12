El Supremo de EEUU echa por tierra el asalto a la democracia de Trump

Donald Trump ha vuelto a perder. Cinco semanas después de las elecciones en que el republicano fue derrotado por Joe Biden, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto este viernes punto final a la surrealista y frustrada batalla legal del presidente saliente y sus aliados para intentar revertir los resultados de los comicios. El lunes, cuando se reúnen en los capitolios estatales los compromisarios del colegio electoral, 306 votos por Biden frente a los 232 para Trump certificarán al demócrata como ganador y presidente electo de EEUU.

El Supremo, dominado por una mayoría conservadora y con tres de sus nueves magistrados nombrados por el propio Trump, ha rechazado en una breve orden ni siquiera firmada aceptar un caso presentado por el fiscal general de Texas y al que se habían sumado Trump, fiscales republicanos de otros 17 estados y 126 de los 196 congresistas conservadores en la Cámara de Representantes. La demanda pretendía que se desestimaran los resultados en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde Trump perdió, y que en esos cuatro estados fueran las legislaturas (controladas por los republicanos) quienes eligieran a los electores.

Prácticamente ningún experto legal veía recorrido a la demanda, que como las casi 60 presentadas y perdidas por Trump y los republicanos han alegado fraude o irregularidades en las elecciones sin fundamento ni pruebas. Muchos observadores del Supremo ya adelantaban también que el Alto Tribunal, que el martes había rechazado otro caso de los conservadores de Pensilvania, no tendría apetito para aceptar este y así ha sido. Los jueces han despachado la moción aseverando que Texas no ha demostrado un interés reconocible judicialmente en la forma en que otro estado desarrolla las elecciones y aunque dos magistrados conservadores han opinado que el Supremo no tiene autoridad para rechazar sin más la demanda de un estado, han aclarado que no habrían concedido a Texas su pretensión de invalidar a los electores de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

Trump, que solo unas horas antes urgía en Twitter al Supremo a actuar con valentía y coraje y que se ha negado aún a aceptar públicamente su derrota y la victoria de Biden, ha respondido a la orden con silencio.

If the Supreme Court shows great Wisdom and Courage, the American People will win perhaps the most important case in history, and our Electoral Process will be respected again! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de diciembre de 2020

En las redes, a la hora de escribir estas líneas, no había dicho nada y en una recepción de Navidad en la Casa Blanca se ha avisado a los invitados de que se cancelaba la intervención presidencial que estaba prevista.

Buscar "otras opciones"

El presidente se ha quedado sin cartuchos en su asalto en los tribunales. Esa derrota, como la electoral, no significa en cualquier caso que vaya a abandonar su reto a los resultados o su embiste contra la democracia. No hemos terminado, créanme, ha dicho en unas declaraciones en Newsmax Rudy Giuliani, abogado personal del presidente saliente, que ha asegurado también que Trump buscará otras opciones.

Por ahora, además, Trump mantiene la fidelidad de muchos, no solo entre las bases, que han dado credibilidad a sus acusaciones infundadas y falsas de unas elecciones amañadas, sino en las filas del partido. Y este mismo viernes, desde Texas, el presidente del Partido Republicano local, Allen West, emitía un comunicado sugiriendo la secesión. Quizá los estados que cumplen la ley deberían unirse y formar una Unión que se atenga a la Constitución, ha escrito.