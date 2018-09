Tensa sesión en el Senado para la confirmación de Kavanaugh

El Comité Judicial del Senado de EEUU celebre este viernes en clima de alta tensión la audiencia para confirmar o no a Brett Kavanaugh como juez del Tribunal Supremo, después de que el magistrado y una de sus presuntas víctimas de abusos sexuales, Christine Blasey Ford, comparecieran el jueves ante los senadores.

En esta sesión los 21 legisladores -mayoritariamente hombres- que componen el Comité Judicial, 11 de ellos republicanos, deberán decidir si recomendar o no la candidatura de Kavanaugh, acusado por tres mujeres de abusos cometidos hace años, al pleno del Senado.

Minutos después de iniciar la sesión, los republicanos han presentado una carta escrita por Mark Judge, amigo de Kavanaugh en su juventud, considerado como un testigo clave, en la que negó haber presenciado el comportamiento que se le achaca al magistrado. "Brett y yo éramos amigos en el instituto. No recuerdo esos hechos que narra Ford. Nunca he visto a Brett de esa forma en la que le describe Ford", señala el escrito.

ABANDONO DE LA SALA



Ante las protestas de los legisladores demócratas, que sostuvieron que la misiva no puede sustituir una declaración oficial ante las autoridades, los senadores sometieron a votación la posibilidad de citar a Judge para que se someta a una audiencia, lo que fue rechazado por 11 votos en contra y 10 a favor. Varios senadores demócratas han abandonado la sala.

Uno de los minutos más tensos de la jornada se ha producido cuando el senador republicano Jeff Flake ha anunciado que apoyará la nominación del juez. Varias mujeres lo han interpelado a la entrada de la Cámara. Le dicen que ellas también han sido violadas."Míreme y dígame que lo que me pasó a mí no le importa", le interpela una.

A sexual assault survivor just confronted Jeff Flake (who just announced he's voting for Kavanaugh): "Don't look away from me! Look at me and tell me that it doesn't matter what happened to me, that you will let people like that go into the highest court of the land" pic.twitter.com/Jix2BI090B