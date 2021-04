Tercera noche de disturbios en Irlanda del Norte

La tercera noche consecutiva en la que se registra violencia en diferentes puntos de la geografía de Irlanda del Norte ha dejado a agentes heridos tras ser atacados por los manifestantes con bombas de gasolina y ladrillos. Los disturbios se han producido en distintas áreas de mayoría unionista, según los medios de comunicación británicos.

Durante la noche del domingo ha estallado de nuevo la violencia en Newtownabbey y Carrickfergus, en el condado de Antrim. Tres coches han sido secuestrados e incendiados cuando el grupo de unas 20 o 30 personas protagonizó el "ataque orquestado", que ha tenido lugar entre las 19.30 y las 22.30 horas (hora local). En un comunicado, la Policía norirlandesa ha concretado que se han lanzado 30 bombas de gasolina contra las fuerzas de seguridad. Tras los incidentes, un hombre de 47 años fue arrestado y actualmente permanece bajo custodia policial".

#BREAKING More riots in Belfast and other cities in Northern Ireland. pic.twitter.com/wp5L6FcRbK