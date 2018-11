Theresa May y Bruselas ignoran las exigencias españolas

La primera ministra británica, Theresa May, se mostro ayer confiada en llegar este domingo a un acuerdo sobre el brexit que afecte a «toda la familia del Reino Unido, incluido Gibraltar». Así lo aseguró en una breve declaración ante la residencia oficial del 10 de Downing Street, en la que admitió la conversación telefónica que tuvo el miércoles con Pedro Sánchez sobre la situación.

May dijo que protegerá la «soberanía británica» de Gibraltar durante las negociaciones sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE). Frente al Parlamento británico, la primera ministra dijo que con el presidente del Gobierno español había sido «absolutamente clara» al trasladarle que «la soberanía británica de Gibraltar será protegida» y que «la futura relación (con la UE) debe funcionar para toda la familia del Reino Unido».

La postura de Londres ha hecho que el Gobierno de Madrid no solo cuestione el borrador de la declaración política sobre la relación futura entre la UE y el Reino Unido tras el brexit sino que amenace incluso con vetarla. Al no mencionar el texto la situación del Peñón, el Ejecutivo de Sánchez sigue temiendo que el estatus de la colonia británica puede ser aprobado entre Bruselas y Londres, sin contar con Madrid. «El Gobierno está estudiando el borrador de la declaración política», explicaron ayer fuentes de la Moncloa, que subrayaron que España votará en contra «si no queda absolutamente garantizado que la relación futura de Gibraltar con la Unión Europea requerirá de un previo acuerdo entre España y el Reino Unido, tal y como se acordó al inicio del proceso negociador». El Ejecutivo socialista está visiblemente incómodo con la evolución del último tramo de las negociaciones del brexit. No es solo esta declaración política, sino, sobre todo, el pacto propiamente dicho, que a última hora, y sin contar con España, incluye un artículo (el 184) que puede servir para interpretar que la UE y el Reino Unido pueden también negociar, sin contar necesariamente con la autorización de España, el estatus de la colonia británica. España se opone, al considerar que toda decisión sobre el Peñón debe tener su visto bueno.

Nadie en el Gobierno alcanza a explicar cómo el miércoles pasado pudo introducirse este artículo. «Fue introducido por la parte británica, casi con alevosía y nocturnidad, y desconocido por todas las partes, salvo por el Reino Unido», señaló ayer en el Congreso el secretario de Estado de Relaciones con la UE, Marco Aguiriano.

El borrador de la declaración política sobre la relación futura entre Bruselas y Londres tras el brexit, es un documento de 26 páginas y 147 puntos. La declaración, que sienta las bases a la futura cooperación entre la UE y el Reino Unido y que acompaña al acuerdo de divorcio de 585 páginas pactado hace una semana fue aprobado ayer durante una reunión extraordinaria del colegio de comisarios, tras la visita exprés de May el miércoles a la capital comunitaria para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con quien volverá a encontrarse el el próximo sábado a las seis de la tarde. El presidente de la UE, Donald Tusk, recibió el borrador ayer en su despacho y lo remitió a las 27 capitales. «Acabo de enviar a los 28 el borrador de la declaración política sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido. El presidente de la Comisión me ha informado de que ha sido acordada a nivel de negociadores y acordada en principio a nivel político, sujeta al aval de los líderes», anunció Tusk en su cuenta personal de Twitter.

AMPLIAR LA PRÓRROGA / Junto a la declaración, también se ha acordado la posibilidad de ampliar la prórroga del período transitorio tras el brexit uno o dos años lo que significa que la salida definitiva de Reino Unido podría retrasarse como máximo hasta el 1 de enero del 2023. El documento, que subraya la determinación de la UE y el Reino Unido de forjar una «relación ambiciosa, amplia y flexible» en todos los ámbitos, no es definitivo. Los 27 embajadores permanentes de la UE (Coreper) lo han examinado este jueves y mañana viernes el borrador pasará el filtro de los sherpas –representantes de los gobiernos– que tratarán de solventar los últimos flecos, de forma que lo único que tengan que hacer los líderes europeos el domingo sea avalar los dos textos sin entrar en negociaciones de última hora.