Tiroteo en un centro comercial de Colorado

La Policía de la localidad de Boulder, a las afueras de Denver, en el estado norteamericano de Colorado, ha alertado de la presencia de un "tirador activo" en un centro comercial.

Las autoridades de la localidad estadounidense han emplazado a la población a mantenerse alejada del centro comercial King Soopers en un mensaje publicado en Twitter a las 14.49 horas (las 21.49 hora peninsular española).

Agentes de policía se han desplazado al lugar de los hechos y han acordonado la zona, mientras testigos presenciales que se encontraban en las inmediaciones aseguran que les mantiene alejados del lugar y que no hay constancia de si hay víctimas.

Police are keeping us pretty far back from the scene but here is a look at all that is happing from where we are. @DenverChannel pic.twitter.com/hgwvGl1itH