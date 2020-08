Todo lo que sabemos hasta ahora de la explosión en Beirut

Una gran explosión en el puerto de Beirut ha dejado un balance aún provisional de al menos 100 muertos y 4.000 heridos. Las autoridades del Líbano apuntan a 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en la zona sin las correctas condiciones de seguridad como causante de la deflagración, si bien hay una investigación en marcha para aclarar las causas de la tragedia. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

LO BÁSICO: ¿QUÉ HA PASADO?

La explosión en el puerto de Beirut se produjo a las 18.07 horas de este martes en una zona donde había un almacén que guardaba 2.750 toneladas de nitrato de amonio. En un principio hubo una primera detonación, seguida por otra mucho más potente. Los edificios temblaron y los vidrios de las ventanas se rompieron a varios kilómetros a la redonda. La onda de choque se sintió en la isla de Chipre a unos 200 kilómetros de distancia.

BALANCE DE VÍCTIMAS

El balance de víctimas es provisional, puesto que los servicios de emergencias aún buscan supervivientes entre los escombros y las cifras no hacen más que crecer. Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Salud libanés y la Cruz Roja apuntan a que hay al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos. Además, un centenar de personas siguen desaparecidas. Entre los desaparecidos, al menos 10 bomberos que trabajaban en el incendio inicial y que desaparecieron tras la segunda explosión.

¿HAY EXTRANJEROS ENTRE LAS VÍCTIMAS?

Entre las víctimas hay numerosos extranjeros, tal y como han ido confirmando algunos gobiernos. El 'conseller' de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, ha asegurado que hay cinco españoles heridos "de forma ligera", ninguno de ellos de Cataluña, según le ha confirmado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

Filipinas, por ejemplo, ha indicado que dos de sus nacionales han fallecido y otros once están desaparecidos. Entre los heridos también hay soldados de la misión de la ONU en el Líbano. Australia, Japón e Indonesia son otros de los países que han informado de nacionales heridos.

LA CAUSA DE LA EXPLOSIÓN

Las autoridades libanesas han abierto una investigación para determinar las causas de la explosión. Sin embargo, han relacionado la deflagración con la presencia en un almacén del puerto de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, una sustancia altamente explosiva. "Es inadmisible que un cargamento de nitrato de amonio, estimado en 2.750 toneladas, se halle desde hace seis años en un almacén, sin medidas preventivas", ha señalado el primer ministro, Hasan Diab.

El director de Seguridad Nacional, Abbas Ibrahim, ha explicado que en el puerto se guardan los explosivos incautados por las autoridades portuarias de Beirut desde hace años, si bien ha insistido en esperar a las conclusiones de la investigación antes de adelantar causas.

Desde EEUU, Donald Trump apuntaba la posibilidad de que se trataré de una acción premeditada. "Me he reunido con algunos de nuestros mejores generales y parecen creer que esto no ha sido un tipo de explosión de una fábrica", ha dicho el presidente de EEUU. Esto parece ser que fue, según ellos, que saben más que yo, un ataque. Que fue una bomba de algún tipo", ha añadido.

Expertos citados por la CNN también dudan de que se trate de un accidente. Anthony May, exoficial del Gobierno de EEUU especializado en esplosivos, señalaba que el color de la nube provocada por la deflagración sugiere que había otros compentes más allá del nitrato de amonio. Robert Baer, exagente de la CIA, opinaba que "la bola naranja" sugiere la presencia de explosivos de tipo militar. "Esto no es solo nitrato de amonio", decía.

Israel ha negado cualquier vínculo con lo sucedido, que ha tenido lugar en medio del incremento de las tensiones entre el país y el partido-milicia chií Hezbolá. Fuentes de Hezbolá han descartado asimismo que el incidente tenga relación con un eventual ataque por parte del Ejército hebreo.

¿QUÉ ES EL NITRATO DE AMONIO?

El nitrato de amonio es la base de muchos fertilizantes nitrogenados, y ha causado ya varios accidentes industriales o atentados. Es una sal blanca e inodora en forma de gránulos, aminonitratos, altamente solubles en agua y que los agricultores compran en grandes bolsas. No son productos combustibles, sino oxidantes. Su detonación es posible en dosis medias y altas y en presencia de sustancias combustibles o fuentes intensas de calor. Por ello, el almacenamiento del nitrato de amonio debe seguir estrictas normas de seguridad.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?

En estos momentos, hay dos frentes abiertos. Por un lado, los hospitales, ya saturados por la pandemia del coronavirus, están desbordados para atender a los miles de heridos. Y por otro, en la zona de la explosión, los servicios de emergencias trabajan para localizar a los desaparecidos. Por delante, además, queda una labor ingente de reconstrucción de la zona.