La tormenta 'Dennis' arrastra un barco fantasma hasta la costa irlandesa

Un barco abandonado con bandera de Tanzania sin nadie a bordo ha aparecido encallado en las rocas costeras del pueblo pesquero de Ballycotton, en Cork (Irlanda). El navío fantasma ha sido arrastrado por el temporal provocado por la borrasca ‘Dennis’ y parece ser que ha navegado a la deriva durante más de un año desde el sureste de las Bermudas.

SIN RUMBO DESDE 2018

Según la Guardia Costera irlandesa, en septiembre de 2018 se rescató a diez miembros de la tripulación del barco, que navegaba de Grecia a Haití, cuando unos problemas no identificados dejaron a la navegación sin energía. Desde entonces, el barco ha viajado sin rumbo miles de millas y ha sido avistado por varias autoridades. De hecho, un barco de la Marina Real británica lo avistó por última vez en septiembre de 2019.

El barco fantasma ha sido identificado como un buque de carga MV Alta de 77 metros, con bandera de Tanzania y construido en 1976.

La Guardia Costera irlandesa cree que el barco actualmente está encallado con seguridad en las rocas, aunque ha afirmado que si comenzara a flotar nuevamente, debido a otra tormenta o una marea extremadamente alta, podría plantear problemas. Por esta razón, se está comenzando a organizar su remolque hasta la costa.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY