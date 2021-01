Tres congresistas de EEUU, positivos por covid-19 tras el ataque al Capitolio

Tres legisladores demócratas de Estados Unidos han dado positivo por coronavirus, de momento, tras ser puestos a resguardo en una habitación junto a otros parlamentarios, algunos de los cuales no usaban mascarilla, durante el asalto al Capitolio del pasado día 6.

El último caso, divulgado en la tarde del martes, es el del legislador demócrata en la Cámara de Representantes Brad Schneider. "Lamentablemente, recibí un resultado positivo a una prueba de covid-19", ha revelado en su cuenta de Twitter.

Unfortunately, I received a positive COVID-19 test this morning following being tested yesterday on the advice of the House Attending Physician.

Schneider ha dicho que ha "escapado por poco de una multitud hosca incitada a atacar el Capitolio y a sus ocupantes por parte del presidente" Donald Trump, y que se tuvo que guarecer junto a otros colegas en una habitación.

"Varios congresistas republicanos presentes en la sala se negaron categóricamente a llevar mascarilla", ha asegurado.

Lo mismo ha denunciado su colega de partido Pramila Jaypal, que ha señalado también en Twitter que dio positivo después de estar encerrada en la habitación en la que sus colegas republicanos se negaron a usar mascarilla.

Republicans refused to wear masks and mocked us for doing so—creating a superspreader event on top of a deadly attack.



Now I’m among those who have COVID after sheltering with them.



They put lives at risk. Fine members who refuse to wear a mask and remove them from the floor.