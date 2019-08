Trump acaba con el surf

Esto es el principio de lo que puede pasar en el mundo con la globalización, que los paises emergentes, (China,India, Indonesia, etc, etc,) impongan al resto del mundo sus condiciones de vida y evidentemente repercutirá de una manera brutal en los países del llamado "primer mundo" es decir, que vamos a trabajar como ellos y en la mismas condiciones si queremos tener "trabajo" en nuestros países "desarrollados" así que las condiciones que ahora tenemos, sanidad, educación, pensiones, etc, etc, se irán al garete, eso es lo que hay y por eso el Denostado Trump quiere cambiar el sentido, pero a mi entender , no creo que lo logre, todo esto, hasta que esos países que cito tengan una estabilidad y desarrollo similares al "mundo occidental" yo lo veo así.