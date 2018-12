Trump achaca las protestas francesas al acuerdo sobre el cambio climático

El presidente de EEUU, Donald Trump, atribuye las protestas de los 'chalecos amarillos' en Francia a la supuesta impopularidad del Acuerdo de París contra el cambio climático.

"El Acuerdo de París no está funcionando demasiado bien para París. Hay protestas y disturbios en toda Francia. La gente no quiere pagar sumas enormes de dinero, en muchos casos a países del tercer mundo (que están dirigidos de forma cuestionable), para quizá proteger el medioambiente", escribió en Twitter.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.

"(Los manifestantes) Corean '¡Queremos a Trump!' Me encanta Francia", añade en otro de sus mensajes a través de la rend social.

"Un día y una noche muy tristes en París. ¿Quizá es hora de acabar con el ridículo y extremadamente caro Acuerdo de París y devolver el dinero a la gente en forma de impuestos más bajos?", indica.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!