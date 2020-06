Trump amenaza con "recuperar el control sobre Seattle": "Esto no es un juego"

Las protestas contra la violencia policial hacia los afroamericanos se han ido reduciendo en Estados Unidos con un menor número de asistentes. Sin embargo, los manifestantes siguen saliendo a las calles de ciudades como Seattle, Los Ángeles y Nueva York con pancartas y consignas. Una situación que ya cansa a Donald Trump hasta el punto que ha amenazado al gobernador del estado de Washington, el demócrata Jay Inslee, con "recuperar el control sobre (la ciudad de) Seattle" ante las fuertes protestas registradas en la zona.

"Recuperad el control sobre la ciudad ahora. Si no lo hacéis, lo haré yo", ha aseverado Trump en un mensaje de su cuenta de Twitter dirigido a Inslee y a la alcaldesa de la ciudad, la también demócrata Jenny Durkan. "Esto no es un juego. Estos terribles anarquistas deben ser detenidos cuanto antes. Moveos!", ha recalcado.

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stopped IMMEDIATELY. MOVE FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

El presidente ha calificado a los manifestantes de "terroristas domésticos" y ha asegurado que se han hecho con Seattle, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

"VUELVE A TU BÚNKER"

El gobernador Inslee y la alcaldesa Durkan han respondido a Trump con dureza. "Haz que todos estemos más seguros, vuelve a tu búnker", le ha espetado Durkan aludiendo a la permanencia del presidente durante casi una hora en el búnker de la Casa Blanca el mes pasado cuando estallaron las fuertes protestas.

La alcaldesa de Seattle ha avisado a Trump de que la ciudad no aceptará el despliegue del Ejército para detener las manifestaciones y ha remarcado que el presidente "ha amenazado con invadir Seattle para dividir e incitar a la violencia". "No sólo no es bienvenido, sino que podría ser ilegal", ha agregado.

A real leader would see nation-wide protests - borne from hundreds of years of immense grief of our Black community, communities of color, and so many others - and the call to become an anti-racist society, as an opportunity to build a better nation. — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

La alcaldesa, que ha destacado que la abrumadora mayoría de las protestas en Seattle han sido pacíficas, ha señalado que "una de las cosas que el presidente nunca entenderá es que escuchar a la comunidad no es una debilidad". "Es fortaleza", ha zanjado.

I’m working with @SeattlePD Chief @carmenbest and listening to community to understand how we can continue to build trust between our Seattle Police officers and the community around the East Precinct. — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

"INCAPAZ DE GOBERNAR"

Inslee, por su parte, ha aseverado que "un hombre que es completamente incapaz de gobernar no debería entrometerse en los asuntos del estado de Washington". "Deja de tuitear", ha manifestado el gobernador que ha calificado a Trump de "inseguro".

I spoke with @MayorJenny and her team about the situation on Capitol Hill. Although unpermitted, and we should remember we are still in a pandemic, the area is largely peaceful. Peaceful protests are fundamentally American, and I am hopeful there will be a peaceful resolution. — Governor Jay Inslee (@GovInslee) June 11, 2020

El barrio que rodea el Capitolio del estado se ha convertido en los últimos días en el foco de la protesta: los activistas obligaron el lunes a retirarse a la policía después un fin de semana de masivas manifestaciones en todo EEUU y que, en Seattle, desembocaron en disturbios.

Desde el lunes, los manifestantes han ocupado el área y la han bautizado como "zona autónoma de Capitol Hill", un lugar donde la policía está prohibida, la comida es gratis y por la noche se proyectan documentales, informa el diario 'The Washington Post'.