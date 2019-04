Trump anima a vacunar a los niños después de asegurar que las vacunas causan autismo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha animado a los padres avacunas a sus hijos por el reciente brote de sarampión que se ha extendido por el país norteamericano.

En Estados Unidos se declaró la eliminación del sarampión en 2000, pero en los últimos años se han vivido varios brotes y concretamente en 2019 se han registrado 314 casos individuales confirmados en quince estados, de acuerdo con el gobierno federal.

VACUNAS Y AUTISMO

Por ello, el presidente ha animado a los padres a vacunar a los hijos porque "es muy importante" durante una recepción de prensa en el jardín de la Casa Blanca. A pesar de la claridad con la que se ha expresado el magnate, anteriormente había dado versiones muy distintas acerca de las vacunas, llegando incluso a asegurar en más de 20 ocasiones en su perfil de Twitter que este tipo de medicación tenía efectos directamente relacionables con el autismo.

Healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn't feel good and changes - AUTISM. Many such cases!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2014

"Un niño pequeño sano va al doctor, es bombeado con un coctel de muchas vacunas, no se siente bien y cambia. AUTISMO. Hay muchos casos!", llegó a escribir en el 2014 el presidente de Estados Unidos en Twitter.

El sarampión es un virus extremadamente contagioso. Puede causar síntomas respiratorios graves, fiebre y sarpullido. En algunos casos, especialmente en bebés y niños pequeños, las consecuencias pueden ser graves. El sarampión causó la muerte de 110.000 personas en todo el mundo en 2017, la mayoría de ellas eran niños menores de 5 años.

El sarampión se contagia por pequeñas gotas provenientes de la nariz o boca de una persona infectada. Si estás en una habitación con alguien infectado de sarampión, puedes inhalar su virus cuando esa persona tosa, estornude o incluso cuando hable.