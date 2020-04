Trump anuncia sin detalles la "suspensión temporal de la inmigración a EEUU"

El coronavirus ha sacudido Estados Unidos en año de elecciones presidenciales pero no ha derrumbado las estrategias de campaña de Donald Trump. Este lunes por la noche, el mandatario ha colgado un tuit en el que, sin dar detalles, ha anunciado que va a firmar una orden ejecutiva “para suspender temporalmente la inmigración en EEUU”.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!