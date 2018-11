Trump ataca a un periodista de la CNN: 'Eres un maleducado, una persona terrible'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado este mércoles a un periodista de la CNN en la rueda de prensa sobre los resultados de las elecciones legislativas y volvió a referirse a los medios de comunicación como "el enemigo del pueblo".

"Deja el micrófono... Te diré una cosa, la CNN debería estar avergonzada de sí misma por tenerte a ti trabajando para ellos. Eres un maleducado, una persona terrible", ha dicho el mandatario, que volvió a referirse a los medios como "el enemigo del pueblo".

President Trump tears into CNN’s Jim Acosta: "Honestly, I think you should let me run the country and you run CNN"



FULL EXCHANGE: pic.twitter.com/yhmLDUMCiK