Trump celebra el Día de Acción de Gracias y arremete contra el Tribunal Supremo

Estados Unidos celebró el Día de Acción de Gracias, una festividad que conmemora el día en que colonos europeos y nativos americanos se sentaron juntos a la mesa, en un ambiente enrarecido por los constantes ataques a la inmigración por parte de la Casa Blanca.

La celebración de esta festividad, que recuerda -entre otras cosas- aquel remoto día en que los colonos europeos y los nativos americanos arreglaron sus diferencias para sentarse juntos a la mesa aprovechando una buena cosecha que evitó una hambruna en los meses de invierno, paradojicamente se vio este año empañada por la llamada "crisis migratoria".

El presidente de EEUU, Donald Trump, no tuvo reparos en criticar a la Justicia por bloquear sus restricciones migratorias apenas unos minutos después de felicitar a todos sus conciudadanos por el Día de Acción de Gracias.

"El juez Roberts puede decir lo que quiera, pero el Noveno Circuito es un total y completo desastre. Está fuera de control y tiene una reputación terrible", escribió el presidente en su cuenta personal de Twitter.

Con este mensaje Trump volvía a cargar contra el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en California y contra el juez que preside el Tribunal Supremo, John Roberts, tal y como hizo este martes después de que la corte californiana bloqueara un decreto que impedía a los inmigrantes solicitar asilo estando ya en el país.

La Casa Blanca se ha enzarzado a lo largo de la semana en una lucha dialéctica contra el poder judicial por considerar que se entromete en el Gobierno del país al bloquear algunas medidas que, en última instancia, deberán ser dirimidas por el Tribunal Supremo.

Estas medidas tienen en el punto de mira a los miles de migrantes centroamericanos que a lo largo de las últimas semanas han recorrido México formando caravanas con dirección a EEUU con el objetivo de poder pedir asilo.

JUNTOS EN FAMILIA



Pero para los estadounidenses, esta festividad que se conmemora en familia y con el tradicional pavo, es una de las más tradicionales en el país y por este motivo millones de ciudadanos aprovechan estos cuatro días de puente, contando el fin de semana, para viajar a sus lugares de origen.

Según datos de la Asociación de Automovilistas de Estados Unidos, más de 54 millones de ciudadanos viajarán estos días 80 kilómetros o más, lo que supone un incremento considerable frente a los 51 millones de estadounidenses que lo hicieron el año pasado.

De cumplirse este pronóstico, será el año en que más personas se desplacen para celebrar el Día de Acción de Gracias con sus seres queridos desde 2006, cuando viajaron unos 58,6 millones de ciudadanos.

Por este motivo, no es de extrañar que en las últimas horas se hayan producido grandes atascos tanto en las carreteras como en algunos de los principales aeropuertos del país. Sólo en Nueva York, las autoridades estiman que 1,7 millones de usuarios volarán desde o hacía la ciudad estos días.

EL PAVO EN LA MESA



La tradición marca que las familias celebren este día todos juntos, alrededor de una mesa presidida por un pavo como plato principal, acompañado por la clásica salsa de arándanos, el relleno -que generalmente se cocina aparte- y el puré de batata; mientras que el pastel de calabaza será el gran protagonista llegada la hora del postre.

Antes de comenzar el banquete, muchos estadounidenses participan en las diversas cabalgatas de Acción de Gracias que se celebran a lo largo del día en las principales ciudades del país.

Uno de los desfiles de mayor tradición en Estados Unidos es el organizado por la empresa Macy's, que tiene lugar en la ciudad de Nueva York y en el que este año, participan artistas tan populares como Rita Ora o John Legend. Los que asistan a este tipo de eventos en la costa este del país deberán hacer frente a las bajas temperaturas, que rozarán los cero grados en gran parte de la región.

This is the coldest weather in the history of the Thanksgiving Day Parade in NYC, and one of the coldest Thanksgivings on record!