Trump celebra la victoria de Johnson y confía en un acuerdo "lucrativo"

Como no podía ser de otra manera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado efusivamente el abrumador triunfo de su "amigo" Boris Johnson en las urnas este jueves y consideró que abre el camino a un futuro acuerdo comercial con el Reino Unido una vez se haya consumido el 'brexit' el próximo 31 de enero.

Según escribió en su cuenta de Twitter, ahora Londres y Washington podrán "llegar a un gran y nuevo acuerdo comercial" que, a su juicio, será "más grande y más lucrativo" que cualquier pacto que EEUU pudiera haber suscrito con la Unión Europea.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!