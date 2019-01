Trump claudica ante Pelosi y pospone el discurso sobre el Estado de la Unión

La guerra política en Estados Unidos que tiene sumido al país en un grave e histórico cierre parcial del gobierno no se ha resuelto pero los demócratas, y en concreto Nancy Pelosi, que preside la Cámara de Representantes, han ganado una batalla a Donald Trump. Este miércoles, tras una jornada de escalada de enfrentamiento entre el hombre y la mujer más poderosos de Washington, el presidente ha anunciado que pospone el discurso sobre el Estado de la Unión, inicialmente previsto para el próximo martes, 29 de enero.

Pasadas las once de la noche Trump ha colgado dos mensajes en Twitter anunciando que ofrecerá la intervención una vez que reabra el gobierno para poder hablar en el escenario tradicional de ese discurso, la Cámara de Representantes. Se ha rendido así a la presión de Pelosi, que le había negado la posibilidad de hablar a la nación desde esa cámara mientras el gobierno permanezca parcialmente cerrado.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an....