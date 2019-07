Trump critica al embajador británico y dice que "no ha servido bien al Reino Unido"

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó al embajador británico en los Estados Unidos, Kim Darroch, que tildó de "torpe" e "inepta" la Administración del magnate neoyorquino y aseveró que éste "no ha servido bien al Reino Unido".

"Puedo asegurarlo. No ha servido bien al Gobierno británico", ha indicado Trump sobre el embajador antes de salir hacia Washington desde Nueva Jersey. "No somos grandes fans de ese hombre", ha añadido. "Podría decir cosas sobre él pero no voy ni a molestarme", ha afirmado.

Los comentarios del diplomático han sido publicados por el diario británico 'Daily Mail', que ha indicado que las notas se remontan a 2017. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico, que no ha negado la autenticidad de los memorandos, ha aseverado que la opinión pública del Reino Unido espera "que los embajadores proporcionen a los ministros una evaluación honesta y sin adornos de la política de los países en los que se encuentran".

Un mal augurio

"Sus puntos de vista no son necesariamente los de los ministros o los del Gobierno. Pero les pagamos para que sean francos, tal y como lo sería el embajador de los Estados Unidos aquí", recoge el documento difundido por el Ministerio.

En una nota de 2017, Kim Darroch señala que "no se espera que la Administración Trump vaya a normalizarse significativamente de aquí en adelante". "No creemos que se vaya a volver menos disfuncional, menos impredecible, menos dividida y menos diplomáticamente torpe e inepta", recoge el texto.

Así, aconsejaba a los altos cargos británicos que adularan a Trump: "Para un hombre que ha llegado a ocupar el cargo más importante del planeta, el presidente Trump irradia inseguridad".

A pesar de que Trump ha asegurado en reiteradas ocasiones que las informaciones sobre divisiones internas son "fake news", Darroch aseguraba en sus notas que muchos de esos comentarios poseían credibilidad.

"Las historias sobre las luchas internas en la Casa Blanca, a nuestro juicio, son en su mayoría ciertas: múltiples fuentes las han confirmado a través de nuestros propios contactos en la Casa Blanca. Es un ambiente excepcionalmente disfuncional", manifestó el embajador. "No creo que esta Administración llegue a parecer nunca competente", añaden sus notas. No obstante, Darroch pide no subestimar al presidente, dado que ha salido airoso de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto.