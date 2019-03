Trump defiende a dos presentadores de Fox que hicieron comentarios racistas

Donald Trump vuelve a sembrar la polémica en Twitter. El presidente de Estados Unidos ha salido en defensa de dos presentadores de su canal favorito, Fox News, que han sido criticados por realizar comentarios racistas en sus programas.

En varios tuits, Trump ha pedido a Fox News que se mantenga "fuerte" ante la "corrección política" después de que la cadena suspendiera la emisión del programa de una de sus estrellas, Jeanine Pirro, por sus comentarios islamófobos. La polémica viene de lejos ya que otro presentador de Fox News, Tucker Carlson, también había sido acusado de islamofobo.

"Traigan de vuelta a la jueza Jeanine Pirro. Los demócratas radicales de izquierda, trabajando estrechamente con su querido socio, los medios de comunicación falsos, están usando todos los trucos de los que disponen para SILENCIAR a una mayoría de nuestro País", ha denunciado Trump en su cuenta de Twitter.

Bring back @JudgeJeanine Pirro. The Radical Left Democrats, working closely with their beloved partner, the Fake News Media, is using every trick in the book to SILENCE a majority of our Country. They have all out campaigns against @FoxNews hosts who are doing too well. Fox .....