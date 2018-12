Trump dice que el muro con México será igual al de la casa de los Obama

El presidente estadounidense, Donald Trump, comparó el muro que pretende levantar en la frontera con México, con la protección de la casa que la familia del exmandatario Barack Obama (2009-2017) tiene en Washington D.C.

"El presidente y la señora Obama construyeron un muro de tres metros alrededor de su mansión/complejo en D.C. Estoy de acuerdo, totalmente necesario para su seguridad y protección. ¡Estados Unidos necesita lo mismo, en una versión un poco más grande!", indicó Trump en su cuenta de Twitter.

President and Mrs. Obama built/has a ten foot Wall around their D.C. mansion/compound. I agree, totally necessary for their safety and security. The U.S. needs the same thing, slightly larger version!