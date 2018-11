Trump echa fuego político a los devastadores incendios de California

En momentos de tragedia y catástrofes Estados Unidos suele recibir de la presidencia muestras de solidaridad, promesas de ayuda, palabras de consuelo. No siempre pasa con Donald Trump. Este sábado, mientras se intensificaba la lucha contra tres devastadores incendios en California que ya han dejado al menos 25 muertos y por ahora cerca de 700 kilómetros cuadrados arrasados, el mandatario ha colgado desde Francia un mensaje en Twitter atribuyendo la responsabilidad de los fuegos y de la pérdida de vidas al gobierno del estado, que está en manos demócratas y lidera la resistencia legislativa y en los tribunales a políticas de su Administración. Aunque el viernes Trump aprobó la declaración de emergencia, poniendo a disposición de California ayuda federal, en su mensaje en la red social ha amenazado con cerrar ese grifo.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!