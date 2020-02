Trump, exultante en Twitter, dice que se quedará en la Casa Blanca "para siempre"

Exultante está Donald Trump tras ser absuelto en el Senado del proceso de 'impeachment' abierto contra él por los demócratas. El presidente ha recurrido a Twitter, su medio de comunicación favorito, para celebrarlo con un gif versionado de una portada de la revista 'Time' en el que Trump avisa de que se va a quedar en la Casa Blanca '4Ever', "para siempre".

Trump también ha cargado contra Mitt Romney, al que ha afeado que "si hubiera dedicado la misma energía e irá para derrotar a Barack Obama, habría ganado las elecciones".

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts!