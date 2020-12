Trump firma el plan de rescate de la pandemia tras bloquearlo durante días

Donald Trump ha puesto este domingo fin al caos que él mismo creó y finalmente, de forma abrupta, ha firmado la ley que incluye 900.000 millones de dólares de rescate ante la pandemia y 1,4 billones para financiar el gobierno hasta septiembre de 2021. Su arrebato contra la ley en los estertores de su mandato ha durado seis días.

Con el país asomado a un precipicio de crisis, Trump dejó en el limbo la ley el martes, argumentando que quería cheques para los ciudadanos de 2.000 dólares en lugar de 600 y denunciando varios de sus componentes, mezclando en las críticas el paquete de ayudas con el presupuesto del gobierno. Sin llegar a amenazar formalmente con un veto que podría haber sido superado por el Congreso, postergó la firma el tiempo suficiente para que el sábado expiraran dos de los programas de prestaciones al desempleo, que ahora la ley reactiva. Su pataleta, no obstante, representará un retraso en la implementación de esos programas que asisten a 14 millones de estadounidenses.

El reto de Trump amenazaba también con provocar un cierre administrativo del gobierno, que el lunes se quedaba sin presupuesto operativo.

La firma este domingo desde Mar-a-Lago, donde pasa las fiestas navideñas, ha llegado por sorpresa. Primero el presidente, que ha pasado el fin de semana entre partida y partida de golf tuiteando contra la ley, ha colgado un mensaje para anunciar por la tarde “buenas noticias”. Algo menos de dos horas después, esta vez sin anuncio en su cuenta en la red social, la Casa Blanca ha emitido un comunicado anunciando la firma de la H.R. 133, donde según ha explicado un portavoz Trump ha estampado su firma antes de irse a su club de golf.

La Casa Blanca ha enviado también un comunicado con una declaración de Trump donde, con un tono triunfalista, y en un texto salpicado de falsedades, explica que va a devolver al Congreso la ley con revisiones y cambios que quiere que se hagan en la norma. Trump promete votaciones en las Cámaras, pero ni mucho menos está garantizado que vayan a realizar las alteraciones que él propone. De hecho se da por sentado que serán ignoradas, y no hay mención alguna a cambios en el primer mensaje que ha colgado el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, aplaudiendo al presidente por firmar.

I applaud the President’s decision to get billions of dollars of crucial COVID-19 relief out the door and into the hands of American families. I am glad the American people will receive this much-needed assistance as our nation continues battling this pandemic. My full statement: pic.twitter.com/YSPYsPu2ct