Trump indulta a su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn

Definiéndolo como “un gran honor”, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado vía tuit este miércoles que otorga un “indulto total” a Michael Flynn, el general que fue brevemente su primer asesor de seguridad nacional, que admitió dos veces haber mentido al FBI sobre sus contactos con el embajador de Rusia en Washington durante la transición en 2016.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!

Flynn, que en esas conversaciones sugirió al embajador Sergei Kyslyak que Moscú no respondiera a las sanciones que había impuesto Barack Obama por la injerencia en las elecciones prometiendo una mejor relación durante la presidencia de Trump, fue el único cargo de la Casa Blanca imputado en la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Su indulto por parte de Trump, que se anticipa como el primero de varios del republicano antes de que abandone la presidencia el 20 de enero, era ampliamente esperado.

Ya en mayo, en un movimiento sin apenas precedentes, el Departamento de Justicia dirigido por William Barr retiró los cargos contra Flynn. Aquel paso dejó atónitos a numerosos juristas, incrédulos ante tal decisión cuando el propio Flynn había admitido dos veces su delito. También indignó a los demócratas, que volvieron a señalar la extrema politización de Justicia bajo el mandato de Trump y con la colaboración de Barr. Para el presidente y los conservadores, sin embargo, fue una victoria más en su intento de definir la investigación de Mueller y el 'impeachment' como una "caza de brujas política” y una “traición”.

Antes de que Trump anunciara el indulto en Twitter el congresista demócrata Adam Schiff, que preside el comité de inteligencia de la Cámara Baja y fue uno de los protagonistas del ‘impeachment’, había dicho que un perdón para Flynn “hablaría mal de la democracia” estadounidense. Tras el anuncio, Schiff ha tuiteado que el presidente "repetidamente ha abusado el poder de indulto para premiar a amigos y proteger a quienes le encubren".

Donald Trump has repeatedly abused the pardon power to reward friends and protect those who covered up for him.



This time he pardons Michael Flynn, who lied to hide his dealings with the Russians.



It’s no surprise that Trump would go out as he came in —



Crooked to the end.