Trump lanza una pulla en twitter a Macron a cuenta de la crisis de los 'chalecos amarillos'

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha lanzado una pulla en twitter al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a cuenta de la crisis de los 'chalecos amarillos'. Trump afirma que la decisión de su homólogo francés, Emmanuel Macron, de congelar la subida de impuestos al carburante en Francia le da la razón en sus críticas al Acuerdo de París sobre el cambio climático, que tachó de "defectuoso".

El Gobierno francés anunció que suspenderá durante seis meses la subida de la "tasa carbono" al combustible, en su estrategia para reducir la dependencia del petróleo y favorecer una economía con menores emisiones de dióxido de carbono para luchar contra el cambio climático.

Arremete contra Macron

En dos tuits vespertinos, Trump reaccionó a la concesión de Macron ante el movimiento de los 'chalecos amarillos' tras las violentas protestas del fin de semana en Francia, y la interpretó como un espaldarazo a su decisión de retirarse del Acuerdo de París, a pesar de que el Gobierno francés sigue apoyándolo.

"Me complace que mi amigo @EmmanuelMacron y los manifestantes en París se hayan mostrado de acuerdo con la conclusión a la que llegué hace dos años", escribió Trump. Y agregó: "El Acuerdo de París es irremediablemente defectuoso porque sube el coste de la energía para los países responsables, mientras que encubre a algunos de los que más contaminan en el mundo", agregó.

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters....